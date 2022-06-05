У Держдепі назвали головний спосіб відновлення експорту українського зерна

У США впевнені, що для відновлення експорту зерна з України Москві необхідно припинити блокаду морських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника Держдепу США Неда Прайса у Twitter.

"Щоб полегшити торгівлю українськими продуктами харчування, Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну - ред.) необхідно зняти російську блокаду українських портів і дозволити торгівлі відновитися", - підкреслив Прайс.

При цьому він зазначив, що зараз Кремль намагається покласти провину в продовольчій кризі на санкції, які ввели проти Росії.

"Ніколи не було санкцій на їжу, добрива чи ліки з Росії. Це все вигадала російська пропаганда, яка покликана зняти відповідальність з президента Путіна", - заявив Прайс.