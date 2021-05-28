Госдепартамент США запросил для Украины 250 млн долларов помощи

"Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны", - говорится в сообщении.

При это часть американской помощи должна способствовать "улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности посредством реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности".

Также часть средств должна способствовать улучшению системы здравоохранения Украины.

"Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе через

водоснабжения и инфраструктуры, укрепление участия общин, управления и экономической устойчивости", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что помощь США рассматривает поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности границы Украины с помощью международных наблюдателей и оборудования для наблюдения.