Госдепартамент США запросил для Украины 250 млн долларов помощи

Государственный департамент Соединенных Штатов запросил у Конгресса 255 млн долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине. В частности, помощь могут предоставить для противодействия российской агрессии.
"Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны", - говорится в сообщении.
При это часть американской помощи должна способствовать "улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности посредством реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности".
Также часть средств должна способствовать улучшению системы здравоохранения Украины.
"Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе через
водоснабжения и инфраструктуры, укрепление участия общин, управления и экономической устойчивости", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что помощь США рассматривает поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности границы Украины с помощью международных наблюдателей и оборудования для наблюдения.
Напомним, Украина планирует получить от Соединенных Штатов вакцину от коронавируса в рамках программы помощи нуждающимся странам со стороны американского государства.
Кроме того, Белый дом анонсировал выделение 80 млн доз вакцин от коронавируса нуждающимся странам.
По словам Байдена, США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран. Штаты хотят поставить больше вакцин, чем Россия и Китай.