Держдепартамент США запросив для України 250 млн доларів допомоги

Державний департамент Сполучених Штатів запросив у Конгресу 255 млн доларів на 2022 фінансовий рік для допомоги Україні. Зокрема, допомогу можуть надати для протидії російській агресії.
"Допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії. Дане фінансування прискорить процес реформ по боротьбі з корупцією, підвищить прозорість і підзвітність, в тому числі за рахунок розширення кола ініціатив в галузі електронного управління, а також сприятиме реформуванню інститутів, що необхідно для європейської інтеграції країни", - йдеться в повідомленні.
При цьому частина американської допомоги повинна сприяти " поліпшенню ділового клімату і торгового потенціалу України, зміцненню її аграрного сектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності".
Також частина коштів повинна сприяти поліпшенню системи охорони здоров'я України.
"Програми також будуть підтримувати зусилля по досягненню миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, в тому числі через
водопостачання та інфраструктури, зміцнення участі громад, управління та економічної стійкості", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.
Нагадаємо, Україна планує отримати від Сполучених Штатів вакцину від коронавірусу в рамках програми допомоги нужденним країнам з боку американської держави.
Крім того, Білий дім анонсував виділення 80 млн доз вакцин від коронавірусу нужденним країнам.
За словами Байдена, США стануть "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн. Штати хочуть поставити більше вакцин, ніж Росія і Китай.