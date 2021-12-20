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Госдепартамент рекомендовал американцам не ездить в Украину. Среди причин - Россия

Автор: Дмитрий Кузнецов

Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить в Украину по нескольким причинам. Среди них угроза со стороны России и ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

"Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам не ездить в Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки [в эту страну] в связи с возросшими угрозами со стороны России", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, граждане США должны знать о сообщениях о том, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины. В Госдепе также напомнили об непредсказуемости ситуации, особенно вдоль украинской границы с оккупированным РФ Крыму и Донбассом.

Решивших поехать в Украину американцев Госдеп предупреждает о возможных проблемах, которые могут повлиять на работу посольства США из-за вторжения России.

Напомним, по данным американской разведки Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.

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