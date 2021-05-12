Госдеп заявил о высокой напряженности на границе РФ и Украины

Он подчеркнул, что Россия сохраняет большое количество сил вдоль границы.

"Несмотря на то, что мы видели сообщения об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил РФ была передислоцирована. Напряженность остается высокой", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что концентрация российских войск на границе остается крупнейшей со времен российского вторжения в Украину в 2014 году.

"Это продолжает вызывать беспокойство", - добавил Райс.

Он отметил, что американская сторона активно поднимает эту тему в переговорах с союзниками и партнерами.