Держдеп заявив про високу напруженість на кордоні РФ і України

На Сході України не знизилась напруженість. Росія не відвела війська, а провела лише передислокацію окремих сил.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Він підкреслив, що Росія зберігає велику кількість сил уздовж кордону.

"Попри те, що ми бачили повідомлення про відведення російських військ, ми можемо підтвердити, що лише частина сил РФ була передислокована. Напруженість залишається високою", - зауважив речник.

Він підкреслив, що концентрація російських військ на кордоні залишається найбільшою з часів російського вторгнення в Україну в 2014 році.

"Це продовжує викликати занепокоєння", - додав Райс.

Він зауважив, що американська сторона активно порушує цю тему в переговорах із союзниками й партнерами.