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Держдеп заявив про високу напруженість на кордоні РФ і України

Новость на русском → США, Україна, Середа 12 травня 2021 00:11
Держдеп заявив про високу напруженість на кордоні РФ і України Фото: речник Держдепу США Нед Прайс. (скріншот U.S. Department of State/Youtube)
Автор: Даша Харченко

На Сході України не знизилась напруженість. Росія не відвела війська, а провела лише передислокацію окремих сил.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Він підкреслив, що Росія зберігає велику кількість сил уздовж кордону.

"Попри те, що ми бачили повідомлення про відведення російських військ, ми можемо підтвердити, що лише частина сил РФ була передислокована. Напруженість залишається високою", - зауважив речник.

Він підкреслив, що концентрація російських військ на кордоні залишається найбільшою з часів російського вторгнення в Україну в 2014 році.

"Це продовжує викликати занепокоєння", - додав Райс.

Він зауважив, що американська сторона активно порушує цю тему в переговорах із союзниками й партнерами.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що ні українська, ні російська сторони ніхто не готові до повномасштабної війни. За його словами, якщо Росія піде на ескалацію, може початися нова світова війна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що, за словами Зеленського, на Донбасі значно зменшилися пострілів. Він зазначив, що снайперські прицільні постріли майже пішли в минуле.

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