Советник Трампа: Китай активнее всего желает вмешаться в выборы в США

Фото: Роберт О'Брайен (grand.photo)

Китай взял на себя самую активную роль среди стран, стремящихся вмешаться в американские выборы. Страна имеет самую большую программу влияния на внутреннюю политику США.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает агентство Reuters.

“Мы знаем, что китайцы взяли на себя самую активную роль”, - сказал О'Брайен.

Он добавил, что у Китая “была самая масштабная программа политического влияния на Соединенные Штаты", за которой последовал Иран, а затем Россия.

Советник американского президента Дональда Трампа не сообщил никаких других подробностей.

Напомним, ранее ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США.

Отметим, согласно данным Департамента национальной безопасности, РФ намеревается поставить под сомнение результаты голосования за президента США по почте.

Кроме этого, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и председатель спецкомитета по разведке Палаты Адам Шифф заявили, что только Россия активно "вмешивается" в американские президентские выборы.