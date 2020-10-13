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Госдеп заявил о попытках РФ повлиять на внешнюю политику США

Автор: Андрей Козловский

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай пытаются повлиять на внешнюю политику Соединенных Штатов. Он отметил, для этого страны привлекают лоббистов, аналитические институты и экспертное сообщество.

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Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Помпео также потребовал от научно-исследовательских организаций, изучающих внешнюю политику и в то же время желающих иметь дело с Госдепом, раскрывать зарубежные источники финансирования, в том числе связанные с иностранными государственными структурами.

Он напомнил, что госдепартамент поддерживает тесные связи с научным сообществом, аналитическими центрами и другими негосударственными экспертами по внешней политике с целью продвигать интересы США.

Напомним, ранее Пампео заявлял, что Россия пытается вмешаться в выборы США еще с начала 2000-х годов.

Кроме того, Помпео обвинял Российскую Федерацию в распространении дезинформации о пандемии коронавируса.

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