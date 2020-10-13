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Держдеп заявив про спроби РФ вплинути на зовнішню політику США

Автор: Андрій Козловський

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія та Китай намагаються вплинути на зовнішню політику Сполучених Штатів. Він зазначив, для цього країни залучають лобістів, аналітичні інститути та експертне співтовариство.

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Про це повідомляє прес-служба американського відомства.

Помпео також зажадав від науково-дослідних організацій, що вивчають зовнішню політику, розкривати зарубіжні джерела фінансування, в тому числі пов'язані з іноземними державними структурами.

Він нагадав, що держдепартамент підтримує тісні зв'язки з науковим співтовариством, аналітичними центрами та іншими недержавними експертами по зовнішній політиці з метою просування інтересів США.

Нагадаємо, раніше Пампео заявляв, що Росія намагається втрутитись у вибори США ще з початку 2000-х років.

Крім того, Помпео звинувачував Російську Федерацію в поширенні дезінформації про пандемію коронавірусу.

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