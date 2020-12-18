Госдеп заявил об угрозе купленных Турцией российских С-400 для военных США

Фото: ЗРК С-400 (salamnews.org)

Купленные Турцией у России зенитные ракетные системы С-400 угрожают безопасности американских военнослужащих, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу. Покупка Турцией систем дает России доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Цель введенных американской стороной санкций - "помешать России получить существенные доходы, доступ и влияние", подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что ограничение "не предназначены для подрыва военного потенциала или боевой готовности Турции или любого другого союзника или партнера США".

Накануне США объявили о введении санкций против Турции за покупку российских систем ПВО С-400. Под американские санкции попали четверо турецких чиновников и Управления оборонной индустрии Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции Соединенных Штатов, введенные в отношении Анкары из-за покупки российских систем С-400, не совместимы с союзническими отношениями и стали атакой на суверенитет Турции.

Напомним, Турция в 2018 году закупила у России системы ПВО С-400. В Госдепе США заявили, что Анкара не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

Кроме того, в начале октября американские сенаторы призвали власти США ввести санкции против Турции из-за покупки С-400.