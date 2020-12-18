ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Держдеп заявив про загрозу куплених Туреччиною російських С-400 для військових США

Вашингтон, П'ятниця 18 грудня 2020 04:51
Держдеп заявив про загрозу куплених Туреччиною російських С-400 для військових США
Фото: ЗРК С-400 (salamnews.org)
Автор: Артур Родивилов

Куплені Туреччиною у Росії зенітні ракетні системи С-400 загрожують безпеці американських військовослужбовців, заявив держсекретар США Майк Помпео в ході розмови з главою турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу. Купівля Туреччиною систем дає Росії доступ до турецьких збройних сил і оборонної промисловості.

Про це повідомляється на сайті Держдепартамент США.

Мета введених американською стороною санкцій - "перешкодити Росії отримати істотні доходи, доступ і вплив", - підкреслив держсекретар.

Він додав, що обмеження "не призначені для підриву військового потенціалу або бойової готовності Туреччини або будь-якого іншого союзника, партнера США".

Раніше США оголосили про введення санкцій проти Туреччини за покупку російських систем ППО С-400. Під американські санкції потрапили четверо турецьких чиновників і Управління оборонної індустрії Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що санкції Сполучених Штатів, введені відносно Анкари через купівлю російських систем С-400, не сумісні з союзницькими відносинами та стали атакою на суверенітет Туреччини.

Нагадаємо, Туреччина у 2018 році закупила у Росії системи ППО С-400. В Держдепі США заявили, що Анкара не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.

Крім того, на початку жовтня американські сенатори закликали владу США ввести санкції проти Туреччини за покупки С-400.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиТурцияЗРК

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся