Держдеп висловив стурбованість через інцидент з кораблем Британії біля Криму

Держдепартамент США прокоментував інцидент з обстрілом британського есмінця Defender у Чорному морі. Зовнішньополітичне відомство висловило глибоку стурбованість діями Росії і підтвердили підтримку союзників, а також територіальну цілісність України.

Про це йдеться в заяві спікера Держдепартаменту США, яка є в розпорядженні РБК-Україна.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані оголошеними Росією планами блокувати доступ іноземних військових кораблів і державних суден в деякі частини Чорного моря, в тому числі поблизу окупованого Криму", - йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що підтримують союзника США - Сполучене Королівство - у протидії агресії Росії в Україні. "Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Крим - це Україна", - підкреслили в Держдепартаменті.