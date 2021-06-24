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Держдеп висловив стурбованість через інцидент з кораблем Британії біля Криму

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Вашингтон, Четвер 24 червня 2021 22:24
Держдеп висловив стурбованість через інцидент з кораблем Британії біля Криму Фото: британський корабель HMS Defender (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держдепартамент США прокоментував інцидент з обстрілом британського есмінця Defender у Чорному морі. Зовнішньополітичне відомство висловило глибоку стурбованість діями Росії і підтвердили підтримку союзників, а також територіальну цілісність України.

Про це йдеться в заяві спікера Держдепартаменту США, яка є в розпорядженні РБК-Україна.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані оголошеними Росією планами блокувати доступ іноземних військових кораблів і державних суден в деякі частини Чорного моря, в тому числі поблизу окупованого Криму", - йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що підтримують союзника США - Сполучене Королівство - у протидії агресії Росії в Україні. "Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Крим - це Україна", - підкреслили в Держдепартаменті.

Нагадаємо, 23 червня Росія заявила, що її кораблі зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

У Британії заявили, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.

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