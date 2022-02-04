Госдеп ввел визовые санкции против Беларуси

"Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Беларуси за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции", - говорится в сообщении.

В Госдепе напомнили о попытке насильно вернуть в Минск белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.

"Мы солидарны с госпожой Тимановской и всеми другими, кто столкнулся с попытками режима заставить замолчать несогласных", - отметили в ведомстве и призвали Александра Лукашенко "прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов".

Имена лиц, которые попали в "черный" список США, не называются.