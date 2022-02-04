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Держдеп ввів візові санкції проти Білорусі

Автор: Анна Полисученко

Держдепартамент США ввів візові рестрикції проти громадян Білорусі, які за кордоном здійснювали діяльність, спрямовану проти співгромадян-дисидентів. Нові обмеження запущені в рамках "Заборони Хашоггі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Держдепу Ентоні Блінкена.

"Сьогоднішні заходи спрямовані проти низки громадян Білорусі за їх причетність до серйозної діяльності, спрямованої проти дисидентів, яка здійснювалася поза національною юрисдикцією", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі нагадали про спробу насильно повернути до Мінська білоруську олімпійську спортсменку Христину Тімановську під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року.

"Ми солідарні з пані Тімановською і всіма іншими, хто зіткнувся зі спробами режиму змусити замовкнути незгодних", - зазначили у відомстві і закликали Олександра Лукашенка "припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів".

Імена осіб, які потрапили в "чорний" список США, не називаються.

Раніше ми писали, що США пригрозили Білорусі наслідками за сприяння агресії Росії.

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Білорусь