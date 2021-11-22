Госдеп об угрозе вторжения РФ в Украину: не знаем намерений, но знакомы со схемами Москвы

Госдепартамент США на сообщения об угрозе вторжения России в Украину заявил, что не знает планов Москвы. При этом в ведомстве напомнили о схемах, которые использует российское руководство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепа Неда Прайса .

"Мы не можем говорить о намерениях Москвы (по вторжению в Украину - ред.), но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия", - сказал Прайс в ходе брифинга.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что любая агрессия в отношении Украины со стороны России вызовет обеспокоенность США. При это не стал раскрывать действия, которые могут быть предприняты в случае вторжения российских войск на украинскую территорию.