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Госдеп об угрозе вторжения РФ в Украину: не знаем намерений, но знакомы со схемами Москвы

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Вашингтон, Понедельник 22 ноября 2021 22:48
Госдеп об угрозе вторжения РФ в Украину: не знаем намерений, но знакомы со схемами Москвы Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госдепартамент США на сообщения об угрозе вторжения России в Украину заявил, что не знает планов Москвы. При этом в ведомстве напомнили о схемах, которые использует российское руководство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепа Неда Прайса.

"Мы не можем говорить о намерениях Москвы (по вторжению в Украину - ред.), но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия", - сказал Прайс в ходе брифинга.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что любая агрессия в отношении Украины со стороны России вызовет обеспокоенность США. При это не стал раскрывать действия, которые могут быть предприняты в случае вторжения российских войск на украинскую территорию.

Напомним, ранее США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину.

Отметим, Кремль довольно резко отреагировал на информацию от Bloomberg о возможном вторжении в Украину.

Как сообщало РБК-Украина, Россия может стремиться к продвижению на территорию Украины.

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