Госдеп США: вместе с миром мы вспоминаем невинных жертв Голодомора

В Государственном департаменте США заявили, что США вместе со всем миром вспоминают жертв Голодомора и в очередной раз подтвердили приверженность демократии, процветанию и суверенитету Украины. Об этом говорится в заявлении Госдепа, передает "Голос Америки".

Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагюс заявила: "Мы объединяемся по всему миру, чтобы вспомнить невинных жертв Голодомора и подтвердить нашу приверженность демократии, процветанию и суверенитету Украины".

В Госдепе заявили, что Голодомор - одна из самых жестоких трагедий 20 столетия.

"Путем умышленного захвата украинской земли, урожая и принудительной коллективизации, Советский союз привел к масштабному голоду, смертям и принес чрезвычайные человеческие страдания… Хотя эта ужасная трагедия была одной из самых жестоких в 20 веке, Советскому союзу не удалось сломить дух украинского народа".

Напомним, ранее посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор выразил поддержку нашей стране и почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв Голодомора. Голодомор 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани как до 1933 г., так и в 1932 году.