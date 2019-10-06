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Помпео ответил на запрос Конгресса о документах о связях с Украиной

Новости » Политика    06.10.2019 - 12:48
Помпео ответил на запрос Конгресса о документах о связях с Украиной
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Госдеп дал ответ 5 октября

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что дал ответ на запрос представителей Демократической партии относительно документов о связях Белого дома с Киевом. Об этом сообщает Associated Press.

Так, выступая в субботу, 5 октября, в Греции госсекретарь заявил, что Государственный департамент направил письмо в Конгресс, как первичный ответ на запрос документов о связях администрации президента США с Киевом.

"Мы, очевидно, сделаем все, что нам нужно сделать согласно закона", - подчеркнул Помпео, но не рассказал о содержании ответа Госдепа.

Кроме того, Помпео добавил, что позволил демократам допросить на следующей неделе ряд свидетелей по делу импичмента Дональда Трампа. В частности, демократы смогут допросить посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, который является ключевой фигурой в расследовании.

Отмечается, что представители Демократической партии предупредили Помпео, что отказ от выполнения запроса будет свидетельствовать об "осуществлении препятствий" расследованию и будет "потенциально неизбежным преступлением".

Напомним, ранее сообщалось, что представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов сделали запрос в администрацию Белого дома по поводу документов, связанных с расследованием в рамках импичмента американского президента Дональда Трампа.

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