Госдеп США не рекомендует гражданам посещать 80% стран из-за COVID-19

Госдепартамент США порекомендовал американским гражданам не ездить в большинство стран мира из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции . На этой неделе представят обновленный список рекомендация для путешествий.

Об этом сообщает Reuters.

"Результатом этого обновления будет значительное повышение числа стран на уровне 4 - не рекомендуется ездить, до примерно 80% стран по всему миру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные мероприятия создаются для того, чтобы лучше соответствовать внутренним рекомендациям медицинских регуляторов в США.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане стран Европейского союза, которые выезжают делать прививки от коронавируса в третьи страны, могут не получить сертификат вакцинации в ЕС для дальнейших поездок.

Также сообщалось, что Украина хочет договориться с ЕС о совместимости ковид-паспортов для поездок.

Ранее РБК-Украина писало, куда можно ехать украинцам на отдых уже сейчас.

Также писало, смогут ли украинцы отдохнуть в Греции летом 2021 года.