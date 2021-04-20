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Держдеп США не рекомендує громадянам відвідувати 80% країн через COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Держдепартамент США порекомендував американським громадянам не їздити в більшість країн світу через загрозу поширення коронавірусної інфекції. На цьому тижні представлять оновлений список рекомендація для подорожей.

Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що подібні заходи створюються для того, щоб краще відповідати внутрішнім рекомендаціям медичних регуляторів в США.

"Результатом цього оновлення буде значне підвищення кількості країн на рівні 4 - не рекомендується їздити, до приблизно 80% країн по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни країн Європейського союзу, які виїжджають робити щеплення від коронавірусу в треті країни, можуть не отримати сертифікат вакцинації в ЄС для подальших поїздок.

Також повідомлялося, що Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для поїздок.

Раніше РБК-Україна писало, куди українцям можна їхати на відпочинок вже зараз.

Також писало, чи зможуть українці відпочити в Греції влітку 2021 року.

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