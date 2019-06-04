Госдеп США разъяснил необходимость проверок соцсетей для выдачи американских виз

Фото: Госдеп (U. S. Department of State)

Отказ в визе в США может произойти в случае сокрытия информации о соцсети

Государственный департамент Соединенных Штатов разъяснил необходимость работников консульств в разных странах исследовать интернет-страницы получателей американских виз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, заполняя визовую анкету теперь соискателям виз необходимо будет указывать свои контакты в социальных сетях, предыдущие номера телефонов, все адреса электронной почты и зарубежные поездки за последние пять лет.

Ранее такую информацию просили у людей, которые подлежали дополнительной проверке - в частности, в тех, кто до этого путешествовал в страны с высоким уровнем терроризма.

Теперь это касается людей, которые подают документы на туристические, студенческие, рабочие и иммиграционные визы. Дипломатов и членов официальных делегаций новые изменения не коснутся.

"Сбор дополнительной информации ужесточит проверку и процесс подтверждения идентичности заявителей”, - сообщили в Госдепе.

В консульствах будут проверять Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit и Tumblr. Также необходимо будет указать свою активность в соцсетях, популярных за пределами США ( например VK или "Одноклассники", - ред.).

Если же человек не имеет профилей в соцсетях, она сможет выбрать такой вариант ответа в анкете. При этом таким заявителям, не будет отказано в визе из-за того, что они не указали своих данных.

"Однако если вы предоставите неточные или ложные ответы, вам могут отказать в выдаче визы. Поэтому в анкете нужно будет указать данные с любых соцсетей из списка, если вы использовали ее в течение последних пяти лет. Даже, если вы ими больше не пользуетесь", добавили в Госдепе.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа с 31 мая ввела для тех, кто подает на американскую визу, требование предоставлять информацию о своих страницы в социальных сетях.