Госдеп США эвакуировал посольство в Ираке

Фото: посольство США в Ираке (ozodi.org)

Причина - обострение конфликта между Ираном и США

Государственный департамент Соединенных Штатов сообщил об эвакуации большинства дипломатов из американского посольства в Ираке. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американских дипломатов из посольства в Багдаде переправили вертолетами в среду, 15 мая. Отмечается, что такое решение было принято из-за обострения конфликта между США и Ираном и обеспокоенности по поводу предполагаемых угроз со стороны Ирана, которые, по мнению источников в США, способствовали воскресным атакам на четыре нефтяных танкера в Персидском заливе.

Саботаж танкеров, ответственность за которые на себя никто не взял, только обостряет конфликт между Вашингтоном и Тегераном. Источник в правительстве США сообщил, что американские эксперты по безопасности полагают, что Иран "благословил" атаки танкеров у Фуджейры возле Ормузского пролива.

В результате атак пострадали два саудовских танкера с сырой нефтью, бункерная топливная под флагом ОАЭ и зарегистрированный в Норвегии танкер с нефтепродуктами .

По словам источника, Соединенные Штаты считают, что роль Ирана заключается в активном поощрении боевиков. Однако у США в настоящее время нет доказательств того, что иранский персонал играл в этом какую-либо роль.

Министерство иностранных дел Ирана назвало атаки танкеров "тревожными и ужасными" и призвало провести расследование.

Напомним, ранее Госдепартамент США распорядился, чтобы Ирак покинули те сотрудники посольства, в которых дипмиссия в Багдаде и консульство в Эрбиле остро не нуждаются.