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Держдеп США роз'яснив необхідність перевірок соцмереж для видачі американських віз

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 04:01
Держдеп США роз'яснив необхідність перевірок соцмереж для видачі американських віз
Фото: Держдеп (U.S. Department of State)

Відмова у візі в США може статися у разі приховання інфрмації про соцмережі

Державний департамент Сполучених Штатів роз'яснив необхідність працівників консульств у різних країнах досліджувати інтернет-сторінки отримувачів американських віз. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, заповнюючи візову анкету тепер шукачам віз необхідно буде вказувати свої контакти у соціальних мережах, попередні номери телефонів, усі адреси електронної пошти та закордонні поїздки за останні п’ять років.

Раніше таку інформацію просили в людей, які підлягали додатковій перевірці - зокрема в тих, хто до цього подорожував до країн з високим рівнем тероризму. 

Тепер це стосується людей, які подають документи на туристичні, студентські, робочі чи імміграційні візи. Дипломатів та членів офіційних делегацій нові зміни не торкнуться.

"Збір додаткової інформації посилить перевірку та процес підтвердження ідентичності заявників”, - повідомили в Держдепі.

У консульствах перевірятимуть Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit і Tumblr. Також необхідно буде вказати про свою активність у соцмережах, популярних за межами США ( як-от VK чи "Однокласники", - ред.).

Якщо ж людина не має профілів у соцмережах, вона зможе обрати такий варіант відповіді в анкеті. При цьому таким заявникам, не буде відмовлено у візі через те, що вони не вказали своїх даних.

"Однак якщо ви надасте неточні чи неправдиві відповіді, вам можуть відмовити у видачі візи. Тож в анкеті потрібно буде вказати дані з будь-яких соцмереж зі списку, якщо ви використовували її протягом останніх п’яти років. Навіть, якщо ви ними більше не користуєтесь",  додали в Держдепі.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа із 31 травня запровадила для тих, хто подає на американську візу, вимогу надавати інформацію про свої сторінки в соціальних мережах. 

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