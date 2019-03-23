Госдеп США прокомментировал приговор украинскому политзаключенному Грибу

Заместитель пресс-секретаря Госдепа США Роберт Паладино заявил, что Государственный департамент Соединенных Штатов осуждает решение российского суда относительно приговора в 6 лет заключения украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Паладино в Twitter.

В Государственном департаменте США подчеркнули, что Гриб был задержан за позицию в отношении российской агрессии.

"Мы обеспокоены состоянием его здоровья. Россия должна срочно вернуть его в Украину и снять обвинения", - заявил Паладино.

Отметим, Павел Гриб после оглашения приговора заявил, что начинает голодовку.

Ранее сообщалось, что Британия требует от РФ освободить Гриба. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что постоянное использование Россией политически мотивированных заключений является ужасным фактом.

Напомним, посольство США обеспокоено через приговор Грибу в РФ. США призывают Россию немедленно освободить всех политзаключенным'заключенных, а также прекратить безосновательные политические преследования украинцев, а также обеспокоены тяжелое состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.