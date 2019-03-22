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Британия требует от РФ освободить Гриба

Новости » Политика    22.03.2019 - 22:21
Британия требует от РФ освободить Гриба
Фото: Павел Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Гриб приговорен к 6 годам тюрьмы из-за "склонения к терроризму"

Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Россию немедленно освободить украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом он написал в своем Twitter.

Гриб приговорен к 6 годам тюрьмы из-за "склонения к терроризму".

"Постоянное использование Россией политически мотивированных заключений является ужасным фактом. Павел Гриб сегодня был приговорен к 6 годам тюремного заключение. Он страдает от серьезных заболеваний и не получал адекватной помощи в российской тюрьме. Я призываю к немедленному освобождению Гриба", - написал министр.

Британия требует от РФ освободить Гриба

Также ЕС призвал освободить политзаключенного, у которого критическое состояние здоровья. В заявлении также подчеркивается необходимость предоставить доступ к Грибу украинским врачам, а также предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что Павел Гриб после оглашения приговора заявил, что начинает голодовку.

Напомним, 21 марта Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания. В конце речи он воскликнул "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!".

Украина готова обменять Павла Гриба Гриб объявил голодовку
Новости Украины ВеликобританияПавел Гриб
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