Британия требует от РФ освободить Гриба

Фото: Павел Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Гриб приговорен к 6 годам тюрьмы из-за "склонения к терроризму"

Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Россию немедленно освободить украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом он написал в своем Twitter.

Гриб приговорен к 6 годам тюрьмы из-за "склонения к терроризму".

"Постоянное использование Россией политически мотивированных заключений является ужасным фактом. Павел Гриб сегодня был приговорен к 6 годам тюремного заключение. Он страдает от серьезных заболеваний и не получал адекватной помощи в российской тюрьме. Я призываю к немедленному освобождению Гриба", - написал министр.

Также ЕС призвал освободить политзаключенного, у которого критическое состояние здоровья. В заявлении также подчеркивается необходимость предоставить доступ к Грибу украинским врачам, а также предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что Павел Гриб после оглашения приговора заявил, что начинает голодовку.

Напомним, 21 марта Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания. В конце речи он воскликнул "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!".