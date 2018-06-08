Держдеп США закликав Росію вивести війська з Донбасу

Держдеп в черговий раз виступив на підтримку України

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію вивести свої війська з окупованого Донбасу. Про це у Twitter повідомила речник Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, які захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений. Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - зазначила Нойерт.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) June 8, 2018

Нагадаємо, раніше тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан заявив, що Російська Федерація маскує так звані "гуманітарні конвої" для військових поставок на окупований Донбас. До цього, в Держдепі США припускали, що РФ посилає "гумконвої" для поповнення своїх сил на сході України.