Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Держдеп США закликав Росію вивести війська з Донбасу

НовиниПолітика    08.06.2018 - 08:52
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хізер Нойерт (flickr.com/statephotos)

Держдеп в черговий раз виступив на підтримку України

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію вивести свої війська з окупованого Донбасу. Про це у Twitter повідомила речник Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"Травень був найкривавішим місяцем цього року для українських солдатів, які захищають свою країну від російської агресії: десять убитих і 91 поранений. Сполучені Штати підтримують Україну і закликають Росію вивести свої війська з Донбасу", - зазначила Нойерт.

 

Нагадаємо, раніше тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан заявив, що Російська Федерація маскує так звані "гуманітарні конвої" для військових поставок на окупований Донбас. До цього, в Держдепі США припускали, що РФ посилає "гумконвої" для поповнення своїх сил на сході України.

 

На Донбасі зросла інтенсивність боїв, поранено 4 військових, - штаб
Теги публікації: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся