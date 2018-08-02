Держдеп США закликав Росію припинити втручання в демократичні процеси

Нойерт привітала рішення Facebook видалити облікові записи, що мають мету розпалювати насильство в США

Держдепартамент Сполучених Штатів Америки (США) закликав Російську Федерацію (РФ) припинити дії, спрямовані на підрив американської демократії. Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепартаменту Хізер Нойерт на сторінці у Twitter.

Зокрема, Нойерт від імені Держдепу США зажадала, щоб Росія й інші країни з недобрими намірами "негайно припинили цю необачну діяльність".

Крім того, вона привітала рішення Facebook видалити облікові записи, якими управляють із-за кордону і мають на меті розпалювати розбіжності і насильство в США.

"Ці спроби є частиною широкомасштабної кампанії, спрямованої на ослаблення Америки і підрив нашого способу життя шляхом зіштовхування громадян між собою і внесення розколу в загальному і цілому. Ми закликаємо всі технологічні компанії рішуче боротися з цією прихованою проблемою", - заявила представник Держдепу.

Нагадаємо, компанія Facebook 31 липня оголосила про виявлення скоординованих спроб вплинути через платформу соціальної мережі на майбутні вибори в США.

Зазначалося, що понад 290 тис. користувачів були підписані, принаймні, на одну з цих сторінок, найбільш рання з яких була створена у березні 2017 року. Остання була створена в травні 2018 року. На сторінки в Instagram не був підписаний ніхто.

Зі сторінок була опублікована реклама на 11 тисяч доларів США. На даний момент точно не визначили, хто стоїть за всіма виявленими сторінками.

Раніше, 4 квітня Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів з Росії і російськомовних жителів її країн-сусідів, зокрема України.

Заблоковані сторінки працювали в рамках петербурзької організації IRA, яку ще називають "фабрикою тролів" і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для створення таргетованої реклами і здійснення впливу на вибори в США і Європі.