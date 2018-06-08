Госдеп США призвал Россию освободить украинских политзаключенных

США требуют немедленного освобождения Сущенко всех украинских политзаключенных
США призывают Россию немедленно освободить украинских политзаключенных. Об этом в Twitter сообщила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт.
"Соединенные Штаты Америки требуют немедленного освобождения украинского журналиста Романа Сущенко и всех украинских политзаключенных, которых удерживает Россия", - сообщила она.
The United States calls for the immediate release of Ukrainian journalist Roman Sushchenko and all Ukrainian political prisoners held by #Russia. #FreeSushchenko #FreeSentsov— Heather Nauert (@statedeptspox) June 8, 2018
Напомним, также в Госдепе призывала Россию вывести свои войска с оккупированного Донбасса.
"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, которые защищают свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса", - отметила Нойерт.