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Госдеп США призвал РФ освободить политических заключенных

НовостиПолитика    20.06.2018 - 05:50
ото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)
ото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)

В Госдепе требуют освободить Олега Сенцова и Владимира Балуха

Госдепартамент США призвал Россию освободить украинских политических заключенных. Об этом говорится в сообщении представителя Госдепа Хизер Нойерт в Twitter. 

"Россия должна освободить более шестидесяти украинских политических заключенных и дать им возможность вернуться домой", - написала представитель Госдепа.

Нойерт также отметила, что США обеспокоены состсоянием здоровья заключенных в России Олега Сенцова и Вадимира Балуха из-за их длительной голодовки.

"Россия должна освободить их и всех украинских заключенных", - отметили в Госдепе.

Напомним, Соединенные Штаты Америки заявили во вторник, 19 июня, о выходе из Совета ООН по правам человека.

США вышли из Совета ООН по правам человека, обвинив его в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".

"Посмотрите на членство в Совете, и вы видите ужасное неуважение к самым элементарным правам", - сказала Хейли, ссылаясь на Венесуэлу, Китай, Кубу и Демократическую Республику Конго.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Госдеп, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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