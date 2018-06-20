Госдеп США призвал РФ освободить политических заключенных

В Госдепе требуют освободить Олега Сенцова и Владимира Балуха
Госдепартамент США призвал Россию освободить украинских политических заключенных. Об этом говорится в сообщении представителя Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.
"Россия должна освободить более шестидесяти украинских политических заключенных и дать им возможность вернуться домой", - написала представитель Госдепа.
Нойерт также отметила, что США обеспокоены состсоянием здоровья заключенных в России Олега Сенцова и Вадимира Балуха из-за их длительной голодовки.
"Россия должна освободить их и всех украинских заключенных", - отметили в Госдепе.
#Russia should free the 60+ imprisoned Ukrainians and let them return home. #TheyAreStillThere #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeKlykh #FreeKarpiuk #FreeKostenko #FreeSushchenko #FreeKolomiets #FreeZeytullaev— Heather Nauert (@statedeptspox) June 19, 2018
Напомним, Соединенные Штаты Америки заявили во вторник, 19 июня, о выходе из Совета ООН по правам человека.
США вышли из Совета ООН по правам человека, обвинив его в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".
"Посмотрите на членство в Совете, и вы видите ужасное неуважение к самым элементарным правам", - сказала Хейли, ссылаясь на Венесуэлу, Китай, Кубу и Демократическую Республику Конго.