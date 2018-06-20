Госдеп США призвал РФ освободить политических заключенных

В Госдепе требуют освободить Олега Сенцова и Владимира Балуха

Госдепартамент США призвал Россию освободить украинских политических заключенных. Об этом говорится в сообщении представителя Госдепа Хизер Нойерт в Twitter.

"Россия должна освободить более шестидесяти украинских политических заключенных и дать им возможность вернуться домой", - написала представитель Госдепа.

Нойерт также отметила, что США обеспокоены состсоянием здоровья заключенных в России Олега Сенцова и Вадимира Балуха из-за их длительной голодовки.

"Россия должна освободить их и всех украинских заключенных", - отметили в Госдепе.

Напомним, Соединенные Штаты Америки заявили во вторник, 19 июня, о выходе из Совета ООН по правам человека.

США вышли из Совета ООН по правам человека, обвинив его в "хронической предвзятости по отношению к Израилю".

"Посмотрите на членство в Совете, и вы видите ужасное неуважение к самым элементарным правам", - сказала Хейли, ссылаясь на Венесуэлу, Китай, Кубу и Демократическую Республику Конго.