Держдеп США закликав РФ звільнити політичних в'язнів

У Держдепі вимагають звільнити Олега Сенцова і Володимира Балуха
Держдепартамент США закликав Росію звільнити українських політичних в'язнів. Про це йдеться в повідомленні представника Держдепу Хізер Нойерт в Twitter.
"Росія повинна звільнити більше нiж шістдесят українських політичних в'язнів і дати їм можливість повернутися додому", - написала представник Держдепу.
Нойерт також зазначила, що США стурбовані станом здоров'я ув'язнених в Росії Олега Сенцова і Володимира Балуха через їх тривале голодування.
"Росія повинна звільнити їх і всіх українських ув'язнених", - зазначили в Держдепі.
#Russia should the free 60+ imprisoned Ukrainians and let them return home. #TheyAreStillThere #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeKlykh #FreeKarpiuk #FreeKostenko #FreeSushchenko #FreeKolomiets #FreeZeytullaev— Heather Nauert (@statedeptspox) June 19, 2018
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заявили у вівторок, 19 червня, про вихід з Ради ООН з прав людини.
США вийшли з Ради ООН з прав людини, звинувативши його в "хронічнiї упередженості по відношенню до Ізраїлю".
"Подивіться на членство в Раді, і ви побачите жахливe неповагу до самих елементарних прав", - сказала Хейлі, посилаючись на Венесуелу, Китай, Кубу і Демократичну Республіку Конго.