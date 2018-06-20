Держдеп США закликав РФ звільнити політичних в'язнів

У Держдепі вимагають звільнити Олега Сенцова і Володимира Балуха

Держдепартамент США закликав Росію звільнити українських політичних в'язнів. Про це йдеться в повідомленні представника Держдепу Хізер Нойерт в Twitter.

"Росія повинна звільнити більше нiж шістдесят українських політичних в'язнів і дати їм можливість повернутися додому", - написала представник Держдепу.

Нойерт також зазначила, що США стурбовані станом здоров'я ув'язнених в Росії Олега Сенцова і Володимира Балуха через їх тривале голодування.

"Росія повинна звільнити їх і всіх українських ув'язнених", - зазначили в Держдепі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заявили у вівторок, 19 червня, про вихід з Ради ООН з прав людини.

США вийшли з Ради ООН з прав людини, звинувативши його в "хронічнiї упередженості по відношенню до Ізраїлю".

"Подивіться на членство в Раді, і ви побачите жахливe неповагу до самих елементарних прав", - сказала Хейлі, посилаючись на Венесуелу, Китай, Кубу і Демократичну Республіку Конго.