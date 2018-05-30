Госдеп США призвал РФ освободить политических заключенных в Крыму

США требуют освобождения Олега Сенцова, который голодает с 14 мая

Госдепартамент Соединенных Штатов призывает Россию освободить более 60 политических заключенных, которые находятся в Крыму. Об этом представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила в Twitter.

В Госдепе призвали освободить Олега Сенцова, который объявил голодовку.

"Крым это Украина. Мы никогда не признаем аннексию Крыма Россией. Россия должна освободить более 60-ти крымских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова (голодающего с 14 мая)", - говорится в сообщении.

Bottom line, #Crimea is #Ukraine. We will never recognize #Russia’s purported annexation of Crimea. Russia should release its 60+ Crimean political prisoners, including Oleh Sentsov (on hunger strike since May 14). #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #FreeZeytullayev — Heather Nauert (@statedeptspox) May 29, 2018

Напомним, 29 мая был убит журналист Аркадий Бабченко.

Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.

Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.