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Госдеп США призвал РФ освободить политических заключенных в Крыму

НовостиПолитика    30.05.2018 - 04:44
Фото: Хизер Нойерт (Depatment of state)
Фото: Хизер Нойерт (Depatment of state)

США требуют освобождения Олега Сенцова, который голодает с 14 мая

Госдепартамент Соединенных Штатов призывает Россию освободить более 60 политических заключенных, которые находятся в Крыму. Об этом представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила в Twitter.

В Госдепе призвали освободить  Олега Сенцова, который объявил голодовку.

"Крым это Украина. Мы никогда не признаем аннексию Крыма Россией. Россия должна освободить более 60-ти крымских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова (голодающего с 14 мая)", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая был убит журналист Аркадий Бабченко.

Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.

Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Крым, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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