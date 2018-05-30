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Держдеп США закликав РФ звільнити політичних ув'язнених в Криму

НовиниПолітика    30.05.2018 - 04:44
Фото: Хізер Нойерт (Depatment of state)
Фото: Хізер Нойерт (Depatment of state)

США вимагають звільнення Олега Сенцова, який голодує з 14 травня

Держдепартамент Сполучених Штатів закликає Росію звільнити понад 60 політичних ув'язнених, які знаходяться в Криму. Про це представник Держдепу Хізер Нойерт заявила в Twitter.

У Держдепі закликали звільнити Олега Сенцова, який оголосив голодування.

"Крим - це Україна. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Росія повинна звільнити більше 60-ти кримських політв'язнів, у тому числі Олега Сенцова (голодує з 14 травня)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня був убитий журналіст Аркадій Бабченко.

Начальник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що основною причиною вбивства Бабченко могла бути його професійна діяльність.

Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства будуть дії російських спецслужб.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Крим, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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