Держдеп США закликав РФ звільнити політичних ув'язнених в Криму

США вимагають звільнення Олега Сенцова, який голодує з 14 травня

Держдепартамент Сполучених Штатів закликає Росію звільнити понад 60 політичних ув'язнених, які знаходяться в Криму. Про це представник Держдепу Хізер Нойерт заявила в Twitter.

У Держдепі закликали звільнити Олега Сенцова, який оголосив голодування.

"Крим - це Україна. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму Росією. Росія повинна звільнити більше 60-ти кримських політв'язнів, у тому числі Олега Сенцова (голодує з 14 травня)", - йдеться в повідомленні.

Bottom line, #Crimea is #Ukraine. We will never recognize #Russia's purported annexation of Crimea. Russia should release its 60+ Crimean political prisoners, including Oleh Sentsov (on hunger strike since May 14). #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #FreeZeytullayev — Heather Nauert (@statedeptspox) May 29, 2018

Нагадаємо, 29 травня був убитий журналіст Аркадій Бабченко.

Начальник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що основною причиною вбивства Бабченко могла бути його професійна діяльність.

Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства будуть дії російських спецслужб.