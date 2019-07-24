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Держдеп США привітав Україну із проведенням мирних демократичних виборів

Новини » Вибори 2019    24.07.2019 - 05:19
Держдеп США привітав Україну із проведенням мирних демократичних виборів
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Проведення виборів в Україні показало прихильність громадян до демократичних процесів, вважають у Держдепі

Сполучені Штати Америки вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів та запевняють у співпраці із новою владою. На цьому у відповідній заяві наголосив Держдепартамент США, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу посольства України у Штатах.

Як вказано у заяві, Державний департамент вітає з "мирними парламентськими виборами, які дали чіткий результат і підкреслили прихильність українців до демократичних ідеалів".

"Ми працюватимемо з новою владою в Україні і українським народом на шляху реформ, які є критично важливими для забезпечення успіху країни. Сполучені Штати засвідчують свою непохитну підтримку Україні в умовах російської агресії", - зазначили у прес-службі.

Держдеп також підкреслив, що США "будуть продовжувати стояти пліч-опліч з народом України у побудові сильної, успішної, демократичної та безпечної держави в її міжнародно визнаних кордонах".

Нагадаємо, міністри закордонних справ Литви та Латвії відзначили, що позачергові вибори в Верховну раду в Україні пройшли вільно і конкурентно. Голови дипломатій обох країн підтвердили готовність і надалі підтримувати суверенітет України та проведення реформ.

 

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