Госдеп США поприветствовал меморандум об анбандлинге "Нафтогаза"

США отметили важность подписанного меморандума между НАК и МГУ

Государственный департамент США приветствует подписание меморандума об анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В Госдепе отметили, что передача функции оператора газотранспортной системы компании "Магистральные газопроводы Украины" согласована с ориентированной на рынок политикой, которую поощряют Евросоюз и США. Также сообщается, что помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Фрэнк Фэннон во время визита в Киев 22-24 подчеркнул стойкую оппозицию США "Северному потоку-2".

"Соединенные Штаты видят понимание сторонников реформ в Украине того факта, что закрытая непрозрачная система с коррумпированными участниками мешает их стране. Этот Меморандум о взаимопонимании задает курс на создание оператора ГТС, который будет работать по антикоррупционным принципам и стандартам корпоративного управления. Энергетическая безопасность является одним из приоритетов администрации (президента США Дональда, - ред.) Трампа, а эти действия являются положительным шагом для Украины как важного транзитера газа в Европу, а также для энергетической безопасности Европы в более широком контексте", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне РБК-Украина сообщало, что наблюдательные советы компаний "Нафтогаз Украины" и "Магистральные газопроводы Украины" согласовали дорожную карту для отделения функции оператора газотранспортной системы. Согласно меморандуму, анбандлинг должен состояться в начале 2020 года.