Госдеп США поприветствовал меморандум об анбандлинге "Нафтогаза"

Новости Энергетика 25.07.2018 - 13:56
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

США отметили важность подписанного меморандума между НАК и МГУ

Государственный департамент США приветствует подписание меморандума об анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В Госдепе отметили, что передача функции оператора газотранспортной системы компании "Магистральные газопроводы Украины" согласована с ориентированной на рынок политикой, которую поощряют Евросоюз и США. Также сообщается, что помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Фрэнк Фэннон во время визита в Киев 22-24 подчеркнул стойкую оппозицию США "Северному потоку-2".

"Соединенные Штаты видят понимание сторонников реформ в Украине того факта, что закрытая непрозрачная система с коррумпированными участниками мешает их стране. Этот Меморандум о взаимопонимании задает курс на создание оператора ГТС, который будет работать по антикоррупционным принципам и стандартам корпоративного управления. Энергетическая безопасность является одним из приоритетов администрации (президента США Дональда, - ред.) Трампа, а эти действия являются положительным шагом для Украины как важного транзитера газа в Европу, а также для энергетической безопасности Европы в более широком контексте", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне РБК-Украина сообщало, что наблюдательные советы компаний "Нафтогаз Украины" и "Магистральные газопроводы Украины" согласовали дорожную карту для отделения функции оператора газотранспортной системы. Согласно меморандуму, анбандлинг должен состояться в начале 2020 года.

 

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Теги:  ГТС,  Соединенные Штаты Америки,  Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС