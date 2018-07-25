Держдеп США привітав меморандум про анбандлінг "Нафтогазу"

США відзначили важливість підписаного меморандуму між НАК і МГУ

Державний департамент США вітає підписання меморандуму про анбандлінг НАК "Нафтогаз України". Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепу.

У Держдепі зазначили, що передача функції оператора газотранспортної системи компанії "Магістральні газопроводи України" узгоджена з орієнтованою на ринок політикою, яку заохочують Євросоюз і США. Також повідомляється, що помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Френк Феннон під час візиту до Києва 22-24 підкреслив стійку опозицію США "Північному потоку-2".

"Сполучені Штати бачать розуміння прихильників реформ в Україні того факту, що закрита непрозора система з корумпованими учасниками заважає їх країні. Цей Меморандум про взаєморозуміння задає курс на створення оператора ГТС, який буде працювати за антикорупційними принципами і стандартами корпоративного управління. Енергетична безпека є одним з пріоритетів адміністрації (президента США Дональда, - ред.) Трампа, а ці дії є позитивним кроком для України як важливого транзитера газу до Європи, а також для енергетичної безпеки Європи в більш широкому контексті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні РБК-Україна повідомляло, що наглядові ради компаній "Нафтогаз України" і "Магістральні газопроводи України" погодили "дорожню карту" для відділення функції оператора газотранспортної системи. Згідно з меморандумом, анбандлінг повинен відбутися на початку 2020 року.