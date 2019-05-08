Госдеп США подтвердил увольнение Йованович

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович завершит работу в Украине. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Действительно, мы получили информацию от Государственного департамента США о завершении работы посла США Мари Йованович в Украине. Необходимо сказать, что мы воспринимаем ротацию председателя диппредставительства США в Украине как плановый процесс, который проходит в соответствии с правилами и процедурами", - сообщила Зеленко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович отозвали с должности и у нее заканчивается ее дипломатическая миссия. Дата отъезда Йованович согласуется с передачей президентской власти в Украине. 20 мая посол вернется в Вашингтон. Она занимала эту должность три года.

Кроме того, представители Конгресса Соединенных Штатов Америки обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием отменить решение об отзыве Мари Йованович с должности посла в Украине.