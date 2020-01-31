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Госдеп США поддерживает транзита газа через Украину

Новости » Энергетика     31.01.2020 - 10:52
Госдеп США поддерживает транзита газа через Украину
Фото: Госдепартамент США (U.S. Department of State)

США поддерживают энергетическую независимость Украины от российского доминирования

США поддерживают транзит газа через территорию Украины, поскольку считают его стратегическим сдерживающим фактором российской агрессии. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В заявлении говорится о санкциях США против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

"США поддерживают энергетическую независимость Украины от российского доминирования", - говорится в заявлении.

Напомним, в конце 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. В первый год ГТС Украины должна прокачать 65 млрд кубометров российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание контракта на транзит сроком на пять лет, за которые, по его словам, Украина получит более 7 миллиардов долларов. При этом, контракт может быть продлен еще на десять лет.

В свою очередь, исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что договоренность по транзиту между "Нафтогазом" и "Газпромом" предполагает принцип "качай или плати".

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