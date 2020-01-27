Госдеп США отреагировал на ракетный обстрел посольства в Багдаде

Соединенные Штаты призвали Ирак выполнять свои обязательства по защите американских дипломатических объектов. Об этом заявил представитель пресс-службы Госдепартамента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так он прокомментировал атаку на диппредставительство США в иракской столице, в результате которой ракеты упали непосредственно на территории посольства.

"Мы в курсе сообщений о ракетных обстрелах международной зоны. Мы призываем власти Ирака выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов", - заявил дипломат.

"Ситуация в области безопасности остается напряженной, и вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, по-прежнему представляют угрозу. Поэтому мы сохраняем бдительность", - отметил он.

Напомним, в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и посольства иностранных государств, 26 января упали пять ракет. На территории посольства США упали три реактивных снаряда, один из них попал в ресторан дипмиссии.

Также сообщалось, что 24 января от ракетного удара Ирана по иракской авиабазе 34 военных США получили черепно-мозговые травмы.

Ранее, 21 января в Багдаде в "зеленой зоне" упали три ракеты "Катюша".