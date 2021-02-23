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Госдеп США отреагировал на подавление протестов в Мьянме

Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты могут предпринять дополнительные действия против лидеров военного переворота в Мьянме. Госдеп США осуждает подавление мирных протестов в стране.

Об этом пишет Reuters.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вопрос, почему Соединенные Штаты не ввели санкции против конгломератов, принадлежащих военным, ответил что США уже ввели санкции в отношении некоторых лиц и организаций, связанных с переворотом.

Он также добавил, что "могут быть дополнительные политические рычаги, которые мы можем использовать, когда дело доходит до наших цель поддержки народа Бирмы".

Напомним, ранее в Мьянме во время разгона акции протеста против мьянманских военных по меньшей мере погибли два человека.

Как известно, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы.

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