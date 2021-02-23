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Держдеп США відреагував на придушення протестів у М'янмі

Автор: Инна Собора

Сполучені Штати можуть зробити додаткові дії проти лідерів військового перевороту в М'янмі. Держдеп США засуджує придушення мирних протестів в країні.

Про це пише Reuters.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс на питання, чому Сполучені Штати запровадили санкції проти конгломератів, що належать військовим, відповів що США вже ввели санкції проти деяких осіб та організацій, пов'язаних з переворотом.

Він також додав, що "можуть бути додаткові політичні важелі, які ми можемо використовувати, коли справа доходить до нашої мети підтримки народу Бірми".

Нагадаємо, раніше в М'янмі під час розгону акції протесту проти мьянманських військових щонайменше загинули дві людини.

Як відомо, протести в М'янмі почалися після військового перевороту. Військові захопили владу в країні після поразки на виборах. Вони заарештували президента і ще ряд членів керівництва М'янми.

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