Держдеп США відреагував на придушення протестів у М'янмі

Сполучені Штати можуть зробити додаткові дії проти лідерів військового перевороту в М'янмі. Держдеп США засуджує придушення мирних протестів в країні.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс на питання, чому Сполучені Штати запровадили санкції проти конгломератів, що належать військовим, відповів що США вже ввели санкції проти деяких осіб та організацій, пов'язаних з переворотом.

Він також додав, що "можуть бути додаткові політичні важелі, які ми можемо використовувати, коли справа доходить до нашої мети підтримки народу Бірми".