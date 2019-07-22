Госдеп США отреагировал на новости о захвате агентов ЦРУ в Иране

Государственный секретарь США Майк Помпео опроверг заявление властей Ирана о том, что они обнаружили и арестовали 17 шпионов, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам госсекретаря, необходимо со скептизмом относиться к истинности утверждений официального Тегерана.

"Это в их природе - врать миру", - сказал он.

Помпео отметил, что Тегеран часто прибегает к ложным заявлениям.

Напомним, спецслужбы Ирана обнаружили и арестовали в стране 17 шпионов, которые якобы работали на ЦРУ. В Министерстве информации и национальной безопасности Ирана заявили, что среди арестованных были работники критически важных для страны отраслей. В министерстве считают, что ЦРУ удалось убедить некоторых граждан Ирана работать на разведку за счет обещаний помочь с получением визы или улучшением материального положения.

Как сообщало РБК-Украина, в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерного соглашения и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановке некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.