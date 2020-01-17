Госдеп США осудил действия России и Асада в сирийской провинции Идлиб

Государственный департаент Соединенных Штатов осуждает насилие в Сирии в провинции Идлиб со стороны сил президента Башара Асада и российских войск, которые оказывают ему поддежку. Об этом заявила спикер Госдепартамента Морган Ортагус.

Она сообщила, що внешнеполитическое ведомство США "огорчено новостями о большем количестве мужчин, женщин и детей, убитых за ночь в Идлибе".

"Еще одно соглашение о прекращении огня нарушено, больше невинных гражданских лиц расплачиваются за это. Мы самым решительным образом осуждаем это насилие и вновь призываем Россию и Асада прекратить эти жестокие нападения", - написала Ортагус в своем Twiter.

Напомним, в результате авиаударов по провинции Идлиб, последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии, более десяти человек были убиты и еще 60 ранены. Авиаудар был нанесен после того, как 12 января вступило в силу соглашение между Россией и Турцией о прекращении огня в провинциях.

Позже в ООН сообщили, что около 350 тысяч жителей сирийской провинции Идлиб были вынуждены покинуть свое жилье из-за наступления войск режима Башара Асада, поддерживаемого силами Российской Федерации.