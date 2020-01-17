ru
ua

Держдеп США засудив дії Росії і Асада в сирійській провінції Ідліб

Новини » Політика   

США заявили про порушення угоди про припинення вогню

Державний департаент Сполучених Штатів засуджує насильство в Сирії у провінції Ідліб з боку сил президента Башара Асада і російських військ, які надають йому підтримку. Про це заявила речник Держдепартаменту Морган Ортагус.

Вона повідомила, що зовнішньополітичне відомство США "засмучене новинами про ще більшу кількість чоловіків, жінок і дітей, убитих за ніч в Ідлібі".

"Ще одну угоду про припинення вогню порушено, більше невинних цивільних осіб розплачуються за це. Ми рішуче засуджуємо це насильство і знову закликаємо Росію і Асада припинити ці жорстокі напади", - написала Ортагус у своєму Twiter.

Нагадаємо, в результаті авіаударів по провінції Ідліб, останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії, більше десяти осіб були вбиті і ще 60 поранені. Авіаудар був завданий після того, як 12 січня набула чинності угода між Росією і Туреччиною про припинення вогню в провінціях.

Пізніше в ООН повідомили, що близько 350 тисяч жителів сирійської провінції Ідліб були змушені покинути своє житло через наступ військ режиму Башара Асада, підтримуваного силами Російської Федерації.

Гончарук пояснив високі зарплати міністрів Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенко
Читати всі новини