Держдеп США засудив дії Росії і Асада в сирійській провінції Ідліб

Державний департаент Сполучених Штатів засуджує насильство в Сирії у провінції Ідліб з боку сил президента Башара Асада і російських військ, які надають йому підтримку. Про це заявила речник Держдепартаменту Морган Ортагус.

Вона повідомила, що зовнішньополітичне відомство США "засмучене новинами про ще більшу кількість чоловіків, жінок і дітей, убитих за ніч в Ідлібі".

"Ще одну угоду про припинення вогню порушено, більше невинних цивільних осіб розплачуються за це. Ми рішуче засуджуємо це насильство і знову закликаємо Росію і Асада припинити ці жорстокі напади", - написала Ортагус у своєму Twiter.

Нагадаємо, в результаті авіаударів по провінції Ідліб, останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії, більше десяти осіб були вбиті і ще 60 поранені. Авіаудар був завданий після того, як 12 січня набула чинності угода між Росією і Туреччиною про припинення вогню в провінціях.

Пізніше в ООН повідомили, що близько 350 тисяч жителів сирійської провінції Ідліб були змушені покинути своє житло через наступ військ режиму Башара Асада, підтримуваного силами Російської Федерації.