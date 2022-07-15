Держдеп США схвалив продаж Естонії шести установок HIMARS
Державний департамент США схвалив продаж Естонії ракетних систем HIMARS в рамках угоди на суму 500 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У схвалений пакет увійдуть до шести пускових установок M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), боєприпаси, допоміжне обладнання, а також запасні частини до них.
Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки і оборони повідомило Конгрес про можливий продаж в п'ятницю поряд з двома іншими продажами військового обладнання за кордоном.
Державний департамент також окремо схвалив можливий продаж ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності і супутнього обладнання Норвегії в рамках угоди на суму до 950 мільйонів доларів і легких торпед MK 54 в Південну Корею на орієнтовну вартість в 130 мільйонів доларів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ще наприкінці червня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню HIMARS. Тим часом США пообіцяли Києву передати новітні ППО і ще більше HIMARS.
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