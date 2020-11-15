Госдеп США назвал "спектаклем" заявление РФ о возвращении беженцев в Сирию

США осуждают прошедшую 11-12 ноября в Дамаске международную конференцию по вопросу беженцев. Темой конференции, организованной сирийским правительством совместно с Россией, было заявлено возвращение в Сирию более шести миллионов беженцев, большинство из которых находится в соседних государствах.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно заявлению Госдепартамента, "весь мир осознает, что подобные инициативы являются чистой воды спектаклем". В ведомстве подчеркивают, что большинство стран, за исключением близких союзников Башара Асада, конференцию проигнорировали.

"Режим Асада ответственен за гибель свыше 500 тысяч собственных граждан, за бомбардировки больниц и за отказ от получения гуманитарной помощи для миллионов сирийцев, - говорится в заявлении. - Эти действия не дают права властям Сирии решать, когда беженцы могут безопасно вернуться домой, а также каким образом должна распределяться помощь международных фондов".

В американском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что за последний год Соединенные Штаты предоставили 1,6 млрд долларов гуманитарной помощи сирийскому народу, при этом половина средств пошла на поддержку сирийских беженцев и местным сообществам, которые предоставляют им приют.

Соединенные Штаты, как указывается в документе, по прежнему привержены делу помощи сирийскому народу и выступают за полное выполнение Резолюции №2254 Совета Безопасности ООН, которая определяет единственный путь к политическому урегулированию сирийского конфликта.

Ранее сообщалось, что США усилили свое присутствие в Сирии после ряда стычек с российскими войсками, которые обострили напряженность в стране. Эти шаги должны стать сигналом для России.

Также США объявили о введении санкций против сирийского бизнесмена, а также девяти компаний, которые являются близкими бизнес-партнерами режима Башара Асада в Сирии. Санкции грозят и иностранцам, которые взаимодействуют с людьми из этого списка.