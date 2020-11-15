Держдеп США назвав "виставою" заяву РФ про повернення біженців у Сирії

США засуджують минулий 11-12 листопада в Дамаску міжнародну конференцію з питання біженців. Темою конференції, організованої сирійським урядом спільно з Росією, було заявлено повернення в Сирії більше шести мільйонів біженців, більшість з яких знаходиться в сусідніх державах.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Згідно з заявою Держдепартаменту, "весь світ усвідомлює, що подібні ініціативи є чистої води виставою". У відомстві підкреслюють, що більшість країн, за винятком близьких союзників Башара Асада, конференцію проігнорували.

"Режим Асада відповідальний за загибель понад 500 тисяч власних громадян, за бомбардування лікарень і за відмову від отримання гуманітарної допомоги для мільйонів сирійців, - йдеться в заяві. - Ці дії не дають права владі Сирії вирішувати, коли біженці можуть безпечно повернутися додому, а також яким чином повинна розподілятися допомогу міжнародних фондів".

В американському зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що за останній рік Сполучені Штати надали 1,6 млрд доларів гуманітарної допомоги сирійському народові, при цьому половина коштів пішла на підтримку сирійських біженців і місцевим громадам, які надають їм притулок.

Сполучені Штати, як вказується в документі, як і раніше прихильні допомоги сирійському народові і виступають за повне виконання Резолюції №2254 Ради Безпеки ООН, яка визначає єдиний шлях до політичного врегулювання сирійського конфлікту.

Раніше повідомлялося, що США посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, які загострили напруженість у країні. Ці кроки повинні стати сигналом для Росії.

США оголосили про введення санкцій проти сирійського бізнесмена, а також дев'яти компаній, які є близькими бізнес-партнерами режиму Башара Асада в Сирії. Санкції загрожують і іноземцям, які взаємодіють з людьми з цього списку.