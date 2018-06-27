Госдеп США настаивает на изменениях в закон об антикоррупционном суде

Вашингтон также указал на необходимость прямых переговоров Украины с МВФ

Соединенные Штаты Америки настаивают на скорейшем внесении изменений в украинский закон об антикоррупционном суде. Об этом заявил и. о. заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, передает "Радио Свобода".

"Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции, - ред.), поможет преодолеть коррупционные угрозы", - отметил Эндрюс.

В то же время он указал на необходимость прямых переговоров Украины с МВФ по этому поводу. Он также добавил, что Украина до сих пор не достигла критической точки в борьбе с коррупцией, так как без изменений в закон дела продолжат рассматривать коррумпированные суды.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что до конца 2018 года есть все шансы для создания Высшего антикоррупционного суда.