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Госдеп США настаивает на изменениях в закон об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    27.06.2018 - 08:31
Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)
Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)

Вашингтон также указал на необходимость прямых переговоров Украины с МВФ

Соединенные Штаты Америки настаивают на скорейшем внесении изменений в украинский закон об антикоррупционном суде. Об этом заявил и. о. заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, передает "Радио Свобода".

"Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции, - ред.), поможет преодолеть коррупционные угрозы", - отметил Эндрюс.

В то же время он указал на необходимость прямых переговоров Украины с МВФ по этому поводу. Он также добавил, что Украина до сих пор не достигла критической точки в борьбе с коррупцией, так как без изменений в закон дела продолжат рассматривать коррумпированные суды.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что до конца 2018 года есть все шансы для создания Высшего антикоррупционного суда.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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