Держдеп США наполягає на змінах до закону про антикорупційний суд

Вашингтон також вказав на необхідність прямих переговорів України з МВФ

Сполучені Штати Америки наполягають на якнайшвидшому внесенні змін до українського закону про антикорупційний суд. Про це заявив в. о. заступника помічника держсекретаря США Джорган Ендрюс, передає "Радіо Свобода".

"Тільки внесення змін до цього закону, згідно з яким суд зможе розглядати всі справи, які входять до його юрисдикції (включаючи апеляції по існуючим справах про корупцію, - ред.), допоможе подолати корупційні загрози", - зазначив Ендрюс.

У той же час він вказав на необхідність прямих переговорів України з МВФ з цього приводу. Він також додав, що Україна досі не досягла критичної точки у боротьбі з корупцією, так як без змін до закону справи продовжать розглядати корумповані суди.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що до кінця 2018 року є всі шанси для створення Вищого антикорупційного суду.