Держдеп США про мінські домовленості: більша частина не виконана Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що велика частина Мінських угод не виконана саме Росією. При цьому він підкреслив, що Росія і Україна повинні продемонструвати готовність виконувати мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Росія і Україна повинні дати зрозуміти, що вони готові виконувати те, про що вони домовилися в рамках мінських угод. Більша частина з цього не була виконана. А велика частина того, що не було виконано, належать до Росії. В той самий час, є і ті речі, які повинна зробити Україна", - заявив Блінкен.