Госдеп США не исключил санкции против "Талибана" и назвал условие

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Энтони Блинкена в эфире CNN .

По словам Блинкена, "Талибан" не получит международной поддержки, а санкции не будут отменены, если радикальное движение не сохранит основные права местных жителей.

"Будущее правительство Афганистана, которое отстаивает основные права своего народа и не скрывает террористов, - это правительство, с которым мы можем работать и признавать", - добавил госсекретарь Штатов.